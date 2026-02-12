Nyheter

Efter hätska migrationskonflikten – pastorn och KD-toppen tog en fika i stället för debatt

"Möttes över en fika istället för att debattera migrationspolitik i Aktuellt" • Pingstpastor Christian Mölk och Liza-Maria Norlin (KD) har varit djupt oense -  skrev gemensamt inlägg i sociala medier: "Vill båda hjälpa de som hamnat i kläm".

Pingstpastor Christian Mölk och Kristdemokraternas partisekreterare Liza-Maria Norlin.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Han drog i gång kritikstormen mot KD, hon slog tillbaka, och debatten har sedan dess rasat vidare. Mitt i detta valde pingstpastor Christian Mölk och partisekreterare Liza-Maria Norlin (KD) att träffa varandra över ett gäng minisemlor.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter migrationspolitik christian mölk liza-maria norlin kristdemokraterna sundsvall

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning