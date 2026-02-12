Nyheter

Kyrkan fullsatt när 25-åriga My från Rönninge begravdes

Mordet på den unga kvinnan engagerade i hela landet i slutet av förra året •  Hundratals ville hedra hennes minne Oscarskyrkan i Stockholm under torsdagen

Hundratals människor hade samlats i Oscarskyrkan i Stockholm för att ta ett sista farväl av 25-åriga My, som mördades i Rönning under julhelgen.
Mordet på 25-åriga My i Rönninge under julhelgen berörde hela Sverige. Oscarskyrkan i Stockholm var fullsatt vid torsdagens begravning då hundratals människor ville hedra hennes minne.

