Kyrkan fullsatt när 25-åriga My från Rönninge begravdes
Mordet på den unga kvinnan engagerade i hela landet i slutet av förra året • Hundratals ville hedra hennes minne Oscarskyrkan i Stockholm under torsdagen
Viktor Källberg
Mordet på 25-åriga My i Rönninge under julhelgen berörde hela Sverige. Oscarskyrkan i Stockholm var fullsatt vid torsdagens begravning då hundratals människor ville hedra hennes minne.