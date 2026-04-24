En av populära bandet Koinonias originalmedlemmar har avlidit
Keyboardisten har spelat med såväl Andraé Crouch som svenska artister
Harlan Rogers, amerikansk studiomusiker och keyboardist i det kristna fusionbandet Koinonia. Bilden är hämtad från en videoinspelning där han framför sin egen sång ”Help Me Hear Your Voice”.
Den amerikanske studiomusikern Harlan Rogers är död. Han var en av sju originalmedlemmar i det populära 1980-talsbandet Koinonia, tillsammans med bland andra Abraham Laboriel och Bill Maxwell.