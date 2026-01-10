Nyheter
Equmeniakyrkan laddar för valåret
Många pastorer vill att kyrkan lyfter migration och bistånd. Men vad göra när den politiska polariseringen sipprar ned i församlingen?
Stockholmspastorerna Elin Harrysson, från Equmeniakyrkan vid Brommaplan, och Elisabet Ravelojaona, från Andreaskyrkan, på Vinterkonferensen i Stockholm 2026.
Eva Janzon
Migration, bistånd, fred, klimat och skola. Det är några av de frågor som Equmeniakyrkan borde lyfta inför riksdagsvalet, menade deltagarna vid en samling under Vinterkonferensen. Men kyrkan måste också vara beredd på att den politiska polariseringen sipprar ned i kyrkbänkarna.