Nyheter

Equmeniakyrkan laddar för valåret

Många pastorer vill att kyrkan lyfter migration och bistånd. Men vad göra när den politiska polariseringen sipprar ned i församlingen?

Stockholmspastorerna Elin Harrysson, från Equmeniakyrkan vid Brommaplan, och Elisabet Ravelojaona, från Andreaskyrkan, på Vinterkonferensen i Stockholm 2026.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Migration, bistånd, fred, klimat och skola. Det är några av de frågor som Equmeniakyrkan borde lyfta inför riksdagsvalet, menade deltagarna vid en samling under Vinterkonferensen. Men kyrkan måste också vara beredd på att den politiska polariseringen sipprar ned i kyrkbänkarna.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

konferens migration nyheter karin wiborn equmeniakyrkan civilsamhälle

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning