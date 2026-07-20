Nyheter
Fiskledamot: Socialen måste sluta uppmana människor att gå ur kyrkan för att få stöd
Försörjningsstöd, samkönade vigslar, utsatta kristna bland årets flod av motioner till kyrkomötet
”Har man varit aktiv i Svenska kyrkan i hela sitt liv, och blir uppmanad att gå ur när man hamnar i ett nödläge, då tror jag man väljer att inte gå vidare med sin ansökan om stöd”, säger Eva Lans Samuelsson, ledamot i kyrkomötet för Fria liberaler i Svenska kyrkan (Fisk). OBS BILDEN ÄR ETT MONTAGE
Magnus Aronson/Ikon, Ellinore Wolf, Christine Olsson/TT
Lämna kyrkan om du vill ha försörjningsstöd. Det är uppmaningen från socialtjänsten på en del håll i landet, enligt Eva Lans Samuelsson. I en motion till kyrkomötet vill hon att Svenska kyrkan ska verka för att kyrkoavgiften undantas från de utgifter som en bidragstagare får ha.S