Finlands svenska metodistkyrka kvar i internationella samfundet
”En stor vilja att hålla ihop och ge varandra utrymme att tjäna i kyrkan trots att vi har olika åsikter”
På årskonferensen för Finlands svenska metodistkyrka beslutades bland annat att kyrkan ska behålla en traditionella syn på äktenskapet.
David Goldman
Finlands svenska metodistkyrka håller fast vid en traditionell syn på äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna. Det står klart efter förra veckan årskonferens. Samtidigt stannar kyrkan kvar i United Methodist Church.