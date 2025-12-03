Nyheter Restaurang i Stockholm portade israeler – men ändrar sig: ”Det kan vi inte göra, vi är i Sverige” I sociala medier har krögaren hotat med våld mot israeler som besöker restaurangen i centrala Stockholm • M-toppen Dennis Wedin till Dagen: ”Det är antisemitism” Skärmbild Instagram Arash Asadi Arash Asadi Arash Asadi Reporter Publicerad 2025-12-03 - 16:46 Senast uppdaterad 2025-12-03 - 17:05 Israeler tillåts inte komma in på restaurangen Adams smokehouse i centrala Stockholm. Det uppger krögaren i ett videoklipp i sociala medier. Han hotar också med våld mot israeler som vill besöka restaurangen. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. israel stockholm antisemitism nyheter