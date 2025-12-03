Nyheter

Restaurang i Stockholm portade israeler – men ändrar sig: ”Det kan vi inte göra, vi är i Sverige”

I sociala medier har krögaren hotat med våld mot israeler som besöker restaurangen i centrala Stockholm • M-toppen Dennis Wedin till Dagen: ”Det är antisemitism”

Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Israeler tillåts inte komma in på restaurangen Adams smokehouse i centrala Stockholm. Det uppger krögaren i ett videoklipp i sociala medier. Han hotar också med våld mot israeler som vill besöka restaurangen.

