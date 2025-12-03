Nyheter Daniel Alm anlitas som predikohjälp i Pingstkyrkan i Årjäng Ordförande Eva Svela: Vi tar inte ställning till något av det som har varit Daniel Alm. Dagen Thomas Österberg Thomas Österberg Thomas Österberg Reporter Publicerad 2025-12-03 - 16:44 Tidigare nationella pingstledaren Daniel Alm har anlitats för att predika i Pingstkyrkan i Årjäng två gånger i månaden fram till mitten av juni. Men någon pastorstjänst är det inte fråga om, uppger församlingens ordförande Eva Svela. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. daniel alm nyheter årjäng pingst ffs