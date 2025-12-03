Nyheter

Daniel Alm anlitas som predikohjälp i Pingstkyrkan i Årjäng

Ordförande Eva Svela: Vi tar inte ställning till något av det som har varit

Daniel Alm.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad

Tidigare nationella pingstledaren Daniel Alm har anlitats för att predika i Pingstkyrkan i Årjäng två gånger i månaden fram till mitten av juni. Men någon pastorstjänst är det inte fråga om, uppger församlingens ordförande Eva Svela.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

daniel alm nyheter årjäng pingst ffs

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning