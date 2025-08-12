Nyheter
Förbön, hopp och polisbesök när kyrkor höll tältkampanj i Jönköping
Heart of Evangelism samverkade med lokala församlingar i utåtriktad satsning
Rapartisterna Chidi Chukwuka och Sebastian Stakset under kampanjen ”Det finns hopp” i Jönköping.
Kenneth Lillqvist
I det stora mötestältet i Jönköping samtalade kyrkorna,
polisen och socialtjänsten om skjutningar och gängkriminalitet. Men framför
allt erbjöds förbön och Jesusmöten på Elmia-mässans område när tiotalet kyrkor
bjöd in till kampanjen ”Det finns hopp” i helgen.