Nyheter

Förbön, hopp och  polisbesök när kyrkor höll tältkampanj i Jönköping

Heart of Evangelism samverkade med lokala församlingar i utåtriktad satsning

Rapartisterna Chidi Chukwuka och Sebastian Stakset under kampanjen ”Det finns hopp” i Jönköping.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad

I det stora mötestältet i Jönköping samtalade kyrkorna, polisen och socialtjänsten om skjutningar och gängkriminalitet. Men framför allt erbjöds förbön och Jesusmöten på Elmia-mässans område när tiotalet kyrkor bjöd in till kampanjen ”Det finns hopp” i helgen.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ekumenik väckelse gängkriminalitet jönköping evangelisation heart of evangelism nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning