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Inte en enda kristen flykting till USA för första gången i modern tid
”Det sänder ett mycket oroande budskap till kristna runt om i världen”
I februari 2025 lanserade USA:s president Donald Trump ett särskilt flyktingprogram för att bevilja asyl åt vita sydafrikaner och andra minoriteter i Sydafrika, framför allt afrikander. Programmet motiverades med påståenden om systematiskt våld och rasdiskriminering kopplat till markreformer i Sydafrika. Efter beskedet tog sig vita sydafrikaner till USA:s ambassad i Sydafrikas huvudstad Pretoria för att visa sin uppskattning.
Jerome Delay
Noll. Så många kristna flyktingar tog USA emot under de senaste tolv månaderna. Enligt World Relief är det en historiskt låg siffra.