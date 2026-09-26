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Irländska spelare uppges vilja bojkotta fotbollsmatch mot Israel
Söndagens match mellan de båda landslagen är nu i fara
Israeliska spelare värmer upp inför matchen mot Österrike i Nations League med en "Free Palestine"-banderoll i bakgrunden.
Matthias Schrader /AP/TT
Efter att den irländske målvakten Gavin Bazuna deklarerat att han inte tänker spela mot Israel i protest mot dess krigföring i Gaza spekuleras det nu i att flera spelare kommer att följa hans exempel. Ytterst kan matchen ställas in.