Jakob Forssmed ville lugna pastorerna om demokrativillkoren

Socialminister Jakob Forssmed (KD) besöker Pingst Pastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm, där han bland annat frågades ut av pingstledaren Pelle Hörnmark om demokrativillkoren för trossamfund. Jacob Zetterman

De nya demokrativillkoren har skapat viss oro bland frikyrkliga, bland annat efter krav på att samla in namn på dem som är medlemmar som underlag för att betala ut bidrag.

– Vi vill inte åsiktsregistrera någon, försäkrade samfundsminister Jakob Forssmed (KD) då han frågades ut på scenen under Pingst pastor.