Joel Halldorf om sin strid mot KD: ”Kyrkan är för mig så mycket viktigare”

Hur kan det komma sig att Sveriges mest kända kyrkohistoriker har kastat handsken och svingar för fullt mot Kristdemokraterna? 

Kyrkohistorikern och medieprofilen Joel Hallorf har gått i hård polemik med Kristdemokraterna. Till Dagen säger han att det beror på ett uttalande från partisekreteraren Liza-Maria Norlin.
Jacob Zetterman
Han är experten på religion, vars analyser efterfrågas överallt. Men på senare tid har Joel Halldorf också drivit politisk opinion, genom att gång på gång kritisera Kristdemokraterna.

