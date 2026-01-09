Nyheter
Johan Forssell: De som skrev själva brevet verkar vara emot högerpolitik
Migrationsministern vill inte försvara politiken med teologiska argument utan menar att gudstro är personlig – anser även att uppropet verkar ha en tydlig vänsteragenda
Migrationsminister Johan Forssell (M) i intervju om det öppna brevet som cirka 4 000 frikyrkliga kristna skrivit under.
Jacob Zetterman
Det kokar i de frikyrkliga leden. Fler än 4 000 personer har skrivit under det öppna brevet riktat till migrationsminister Johan Forssell (M), med krav på en omläggning av svensk migrationspolitik.