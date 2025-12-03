Nyheter

Historiskt när 164 kvinnor i Rwanda avskiljs som pastorer i pingströrelse

Beatrice Bergroth, Pingst Jönköping: Processer på gång i flera andra länder i regionen

Beatrice Bergroth och Ulrik Josefsson möter pastorskandidater i Kigali i Rwanda. Bland dem några av kvinnorna på väg in i pastorstjänst för första gången.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad

För första gången installeras kvinnor som pastorer i Rwandas svenskgrundade pingströrelse. Hela 164 kvinnor avskiljs inom kort, och Rwandaförsamlingarna blir därmed föregångare för flera samfund i Öst- och Centralafrika.

