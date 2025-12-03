Nyheter
Rektorn om beslutet att porta kyrkans ungdomsledare: ”Har funnits synpunkter”
Gullhögskolans rektor Gunilla Haglund till Dagen: ”Har inte möjlighet att ta i den här frågan just nu” • KD-ledamot kritisk: ”Rektorns beslut är en förlust för eleverna”
Drygt 150 elever har satt sina namn under en protestlista för att få tillbaka de kyrkliga kamratstödjarna på Gullhögskolan. Skolans rektor Gunilla Haglund böjer sig inte för elevernas krav.
Google Earth Pro & Privat
Fyra decenniers samarbete mellan Equmeniakyrkan och Gullhögskolan
i Vårgårda har plötsligt nått sin ände. Skolans rektor har beslutat att tills vidare tacka
nej till nya ideella kamratstödjare från bygdens kyrkor.