Man som misstänks för kvinnomord i Karlskrona hade kontaktförbud

Den man som misstänkts ha mördat en församlingsaktiv kvinna i Karlskrona fick kontaktförbud i oktober, rapporterar lokala medier.

Det var vid lunchtid på torsdagen som polis larmades till en adress i Karlskrona. En kvinna i 50-årsåldern hittades svårt knivskuren utomhus. Arkivbild.
Vid lunchtid i torsdags larmades polisen till en adress i Karlskrona. En kvinna i 50-årsåldern hittades då svårt knivskuren utomhus. Kvinnan fördes till sjukhus med ambulans, men hennes liv gick inte att rädda.

