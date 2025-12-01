Nyheter
Man som misstänks för kvinnomord i Karlskrona hade kontaktförbud
Den man som misstänkts ha mördat en församlingsaktiv kvinna i Karlskrona fick kontaktförbud i oktober, rapporterar lokala medier.
Det var vid lunchtid på torsdagen som polis larmades till en adress i Karlskrona. En kvinna i 50-årsåldern hittades svårt knivskuren utomhus. Arkivbild.
Johan Nilsson / TT
Vid lunchtid i torsdags larmades polisen till en adress i Karlskrona. En kvinna i 50-årsåldern hittades då svårt knivskuren utomhus. Kvinnan fördes till sjukhus med ambulans, men hennes liv gick inte att rädda.