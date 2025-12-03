Nyheter

Församlingen samlade in nästan 100 000 kronor – på en dag: ”Chockade”

Insamlingen gick till stöd för Ukraina

Gospelkör, solister, duetter och komp fyllde Smyrnakyrkan Älvängen med värme under insamlingskonsert för Ukraina. Anna Aliieva och Larysa Vashchenko, ursprungligen från Ukraina, deltog med ukrainsk folksång under konsertkvällen.
Nils Abenius
Nils Abenius Reporter
Publicerad

Ibland kan en liten grupp göra stor skillnad. Det visade Smyrnakyrkans församling när de ägnade en hel dag åt att samla in stöd för Ukraina. Resultatet? En positiv överraskning. 

