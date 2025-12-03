Nyheter
Församlingen samlade in nästan 100 000 kronor – på en dag: ”Chockade”
Insamlingen gick till stöd för Ukraina
Gospelkör, solister, duetter och komp fyllde Smyrnakyrkan Älvängen med värme under insamlingskonsert för Ukraina. Anna Aliieva och Larysa Vashchenko, ursprungligen från Ukraina, deltog med ukrainsk folksång under konsertkvällen.
Styrbjörn Blom
Ibland kan en liten grupp göra stor skillnad. Det visade Smyrnakyrkans församling när de ägnade en hel dag åt att samla in stöd för Ukraina. Resultatet? En positiv överraskning.