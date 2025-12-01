Nyheter
Nunnor flydde äldreboende hem till klostret och utlöste kris: Får stanna på villkor
Tre österrikiska nunnor, 82, 86 och 88 år gamla, rymde från ett äldreboende och bosatte sig åter i sitt gamla kloster och fick stora anhängarskaror. Nu vill Katolska kyrkan ge dem lov att stanna mot vissa krav - som nunnorna säger nej till.
Från vänster systrarna Regina, 86, Bernadette, 88, och Rita, 81 år, håller mässa i klosterkapellet i Goldensteins slott, Österrike, tillsammans med anhängare och tidigare studenter.
Joe Klamar/AFP/TT
Nunnornas flykt från äldreboendet har lett till rubriker världen över. De tre kvinnorna sändes av kyrkan mot sin vilja till ett äldreboende medan klostret i slottet Goldenstein, nära Salzburg, bommades igen.