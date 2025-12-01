Nyheter

Nunnor flydde äldreboende hem till klostret och utlöste kris: Får stanna på villkor

Tre österrikiska nunnor, 82, 86 och 88 år gamla, rymde från ett äldreboende och bosatte sig åter i sitt gamla kloster och fick stora anhängarskaror. Nu vill Katolska kyrkan ge dem lov att stanna mot vissa krav - som nunnorna säger nej till. 

Från vänster systrarna Regina, 86, Bernadette, 88, och Rita, 81 år, håller mässa i klosterkapellet i Goldensteins slott, Österrike, tillsammans med anhängare och tidigare studenter.
Nunnornas flykt från äldreboendet har lett till rubriker världen över. De tre kvinnorna sändes av kyrkan mot sin vilja till ett äldreboende medan klostret i slottet Goldenstein, nära Salzburg, bommades igen.

