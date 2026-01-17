Nyheter
KD-profilen: ”Joel Halldorf är inte facit på vad kristna ska tycka”
Tidigare partisekreteraren Johan Ingerö: KD hävdar inte att man är ett kristet parti
KD:s tidigare partisekreterare Johan Ingerö, som går i svarsmål mot Joel Halldorfs KD-kritik.
Fredrik Sandberg/TT & Natanael Gindemo
Alla kristna tycker inte samma sak, inte ens i migrationsfrågan. Det går inte att hämta enkla slagord från Bibeln för att bygga en politik på dem, menar KD:s tidigare partisekreterare Johan Ingerö, som går i svarsmål mot Joel Halldorfs KD-kritik.