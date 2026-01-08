Nyheter
Visionen inför 2046: ”Jag skulle vilja se att Equmeniakyrkan är fördubblad”
Kyrkoledarna fick svara på några utmanande frågor under vinterkonferensen, bland annat om var Equmeniakyrkan befinner sig om tjugo år.
Equmeniakyrkans vinterkonferens 2026, med Marcus Lind, Niklas Piensoho och Karin Wiborn på scenen för att berätta om sina visioner tjugo år in i framtiden.
Jacob Zetterman
Om tjugo år har Equmeniakyrkan gått vidare från att älta sitt förflutna, som samfund kommer man att vara dubbelt så stort som i dag och dessutom är man en viktig brobyggare i samhället. Så såg det ut när samfundsledarna under vinterkonferensen fick drömma sig in i framtiden.