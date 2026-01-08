Nyheter

Visionen inför 2046: ”Jag skulle vilja se att Equmeniakyrkan är fördubblad”

Kyrkoledarna fick svara på några utmanande frågor under vinterkonferensen, bland annat om var Equmeniakyrkan befinner sig om tjugo år. 

Equmeniakyrkans vinterkonferens 2026, med Marcus Lind, Niklas Piensoho och Karin Wiborn på scenen för att berätta om sina visioner tjugo år in i framtiden.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Om tjugo år har Equmeniakyrkan gått vidare från att älta sitt förflutna, som samfund kommer man att vara dubbelt så stort som i dag och dessutom är man en viktig brobyggare i samhället. Så såg det ut när samfundsledarna under vinterkonferensen fick drömma sig in i framtiden.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

karin wiborn nyheter equmeniakyrkan equmenia niklas piensoho

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning