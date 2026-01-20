Nyheter
Liberaler tackar kyrkorna: "Vi driver samma förslag som frikyrkouppropet kräver"
L-riksdagsledamoten: Lättare att driva en fråga om man samtidigt kan visa upp att det finns ett folkligt stöd bakom • L vill införa en etableringsventil för att stoppa utvisningar av välintegrerade invandrare som fått jobb.
Invandrare som etablerats väl, lärt sig svenska och fått jobb ska inte kunna utvisas, det kräver över 4 000 frikyrkliga i ett upprop. L-politiker driver en liknande fråga och applåderar protesten.
iStock
Sluta utvisa människor som stadgat sig och byggt upp ett liv i Sverige, krävde tusentals frikyrkliga i ett öppet brev till migrationsminister Johan Forssell (M).