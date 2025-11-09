Nyheter
Många frågor om konvertiter när Migrationsverket besökte riksdagen
Stärker handläggningen genom att tillsätta samordnare för religionsärenden
Den iranske konvertiten Sina Vafa, 20, i samtal med Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius efter ett seminarium i riksdagen. Bakom dem från vänster det iranska paret Milad Motammedi Esmaili och Monireh Masn Abadi, också de konvertiter, samt riksdagsledamot Yusuf Aydin (KD), som stod som värd för mötet.
Eva Janzon
Svaret var kanske givet på förhand: ”Jag förstår att det är svårt, men vi kan bara följa lagen.” Men för Sina Vafa, konvertit och asylsökande, var det viktigt att få ställa sina frågor direkt till Migrationsverkets rättschef.