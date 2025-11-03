Nyheter
Många konvertiter ännu aktiva i kyrkan – och många har lämnat tron
Dagens stora pastorsenkät visar vad som har hänt sedan flyktingvågen 2015
2015 tog Sverige emot nästan 163 000 asylsökande personer. Under samma period engagerade sig många församlingar i flyktingmottagandet där vissa asylsökande också blev kristna. Dagen har nu undersökt vad som har hänt i församlingarna sedan dess.
Lea Fabienne
I samband med den stora flyktingvågen 2015 tog många svenska församlingar emot människor med muslimsk bakgrund. Tio år senare uppger församlingsföreståndarna att ungefär hälften av de asylsökande fortfarande är församlingsaktiva – men ofta någon annanstans.