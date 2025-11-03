Nyheter

Många konvertiter ännu aktiva i kyrkan – och många har lämnat tron

Dagens stora pastorsenkät visar vad som har hänt sedan flyktingvågen 2015

2015 tog Sverige emot nästan 163 000 asylsökande personer. Under samma period engagerade sig många församlingar i flyktingmottagandet där vissa asylsökande också blev kristna. Dagen har nu undersökt vad som har hänt i församlingarna sedan dess.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

I samband med den stora flyktingvågen 2015 tog många svenska församlingar emot människor med muslimsk bakgrund. Tio år senare uppger församlingsföreståndarna att ungefär hälften av de asylsökande fortfarande är församlingsaktiva – men ofta någon annanstans.

