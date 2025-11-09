Nyheter
Mer fokus på unga, migranter och ny teknik i uppdaterat ekumeniskt dokument
SKR:s Sofia Camnerin hoppas på nya tumregler efter Ekumeniska året
Katolska ärkebiskopen Gintaras Grušas, president för CCEE, och grekisk-ortodoxa ärkebiskopen Nikitas av Thyateira och Storbritannien, president för KEK, undertecknade på onsdagen ett nytt ekumeniskt dokument.
CCEE
Sveriges kristna råds ”Tio tumregler för god ekumenik” bygger på Charta Oecumenica. Nu har det ekumeniska dokumentet uppdaterats för att bättre spegla dagens verklighet i Europa.