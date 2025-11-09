Nyheter

Mer fokus på unga, migranter och ny teknik i uppdaterat ekumeniskt dokument 

SKR:s Sofia Camnerin hoppas på nya tumregler efter Ekumeniska året

Katolska ärkebiskopen Gintaras Grušas, president för CCEE, och grekisk-ortodoxa ärkebiskopen Nikitas av Thyateira och Storbritannien, president för KEK, undertecknade på onsdagen ett nytt ekumeniskt dokument.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Sveriges kristna råds ”Tio tumregler för god ekumenik” bygger på Charta Oecumenica. Nu har det ekumeniska dokumentet uppdaterats för att bättre spegla dagens verklighet i Europa.

