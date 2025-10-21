Nyheter

Mjällbys målvaktsstjärna läste Lukasevangeliet inför segermarchen

Här är Lina Sandell-psalmen som Noel Törnqvist läser inför varje match • Ska få hjälp av modern med att hitta en kyrka i Italien

Målvakt Noel Törnqvist fotograferad i samband med en öppen träning med Mjällby AIF på Strandvallen i Hällevik i oktober 2025.
Nils Abenius Reporter
Publicerad

Mjällby AIF är svenska mästare för första gången – och historia har skrivits. Målvakten Noel Törnqvist berättar för Dagen om den stora vinsten, sina andliga rutiner och resan till Italien som väntar.

