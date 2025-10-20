Nyheter
TV: Julkrubba gick för 120 000 när S:ta Eugenia höll auktion inför renovering
TV: Jubel när krubban såldes för 120 000 • Kulturprofilen Edward Blom höll i klubban - manade köparna att buda "frikyrkligt" eftersom behoven av pengar var stora inför ombyggnationen.
Auktion av kyrkliga föremål i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm. På bilden kyrkoherde Dominik Terstiep (t.v.) och aktionsförrättare Edward Blom.
Eva Janzon
”Första … andra … tredje!” Edward Blom fick slå med klubban i bordet många gånger på söndagen, när han förrättade auktion i en katolsk kyrka i centrala Stockholm.