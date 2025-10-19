Nyheter

Splittring inom anglikanska kyrkan efter valet av första kvinnliga ledare

Konservativt nätverk vägrar erkänna Sarah Mullallys auktoritet till ärkebiskop av Canterbury - bryter sig loss ur kyrkan och skapar egen sammanslutning.

Sarah Mullally valdes nyligen till anglikanska kyrkans första kvinnliga ärkebiskop - men Gafcon vägrar acceptera en kvinnlig ärkebiskop.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Det konservativa anglikanska nätverket Gafcon kommer inte längre att erkänna ärkebiskopen av Canterburys auktoritet. Istället kommer man att skapa en egen, global, anglikansk sammanslutning.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

engelska kyrkan anglikanska kyrkan nyheter sarah mullally storbritannien

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning