Splittring inom anglikanska kyrkan efter valet av första kvinnliga ledare
Konservativt nätverk vägrar erkänna Sarah Mullallys auktoritet till ärkebiskop av Canterbury - bryter sig loss ur kyrkan och skapar egen sammanslutning.
Sarah Mullally valdes nyligen till anglikanska kyrkans första kvinnliga ärkebiskop - men Gafcon vägrar acceptera en kvinnlig ärkebiskop.
Det konservativa anglikanska nätverket Gafcon kommer inte längre att erkänna ärkebiskopen av Canterburys auktoritet. Istället kommer man att skapa en egen, global, anglikansk sammanslutning.