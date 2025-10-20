Nyheter

Forskare om Talitas alkoholförbud: ”Jätteviktigt att den här frågan prövas”

Talita hänvisar till sin erfarenhet av hjälp till kvinnor i prostitution • ”Tror att just frågan om beprövad erfarenhet kommer att få betydelse i domstolsprövningen”

Ida Asplund, lektor i rättsvetenskap vid Umeå universitet och Mittuniversitet, ser fram emot förvaltningsrättens prövning.
Får den kristna organisationen Talita förbjuda alkohol på sitt skyddade boende för kvinnor i prostitution? Snart prövas frågan i domstol. En central fråga lär bli vilket värde som ska tillmätas skyddade boendens egen erfarenhet, tror juridikforskaren Ida Asplund.

människohandel nyheter alkohol och droger alkohol juridik

