Forskare om Talitas alkoholförbud: ”Jätteviktigt att den här frågan prövas”
Talita hänvisar till sin erfarenhet av hjälp till kvinnor i prostitution • ”Tror att just frågan om beprövad erfarenhet kommer att få betydelse i domstolsprövningen”
Ida Asplund, lektor i rättsvetenskap vid Umeå universitet och Mittuniversitet, ser fram emot förvaltningsrättens prövning.
Sofia Strömgren, Johan Nilsson/TT
Får den kristna organisationen Talita förbjuda alkohol på sitt skyddade boende för kvinnor i prostitution? Snart prövas frågan i domstol. En central fråga lär bli vilket värde som ska tillmätas skyddade boendens egen erfarenhet, tror juridikforskaren Ida Asplund.