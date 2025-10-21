Nyheter

Kristna profilen: Vilken bragd att ett litet David-lag som Mjällby slog alla 

Andreas Joakimson: "Det är helt osannolikt det som händer, speciellt med tanke på att de har mycket mindre pengar att röra sig med än alla de stora klubbarna."

Andreas Joakimson med sönerna Sven och Nils efter Mjällby AIF:s avgörande 2–0 seger mot IFK Göteborg på måndagskvällen när den lilla klubben från Listerlandet säkrade seger i allsvenskan och därmed SM-guldet.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Andreas Joakimson, projektledare för Gullbrannafestivalen tillika profil inom SAU (Svenska alliansmissionens ungdom), är även en stor fotbollsentusiast. I måndags kväll var han med och hejade fram sitt favoritlag Mjällby AIF till ett SM-guld.

