Kanal 10 satsar för framtiden: Lämnar Älmhult och får 90-konto
Anders Wisth: Innebär betydande kostnadsbesparingar
Anders Wisth, verksamhetsledare för Kristen Media Sverige som har sitt säte i Stockaryd.
Tolv månader efter övertagandet av Kanal 10 presenterar föreningen Kristen Media Sverige två stora förändringar – verksamheten i Älmhult har flyttats till Stockaryd och föreningen har beviljats 90-konto för sina insamlingar. Därtill har ett närmare samarbete med lokala församlingar inletts på prov.