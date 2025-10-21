Nyheter

Kanal 10 satsar för framtiden: Lämnar Älmhult och får 90-konto 

Anders Wisth: Innebär betydande kostnadsbesparingar

Anders Wisth, verksamhetsledare för Kristen Media Sverige som har sitt säte i Stockaryd.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Tolv månader efter övertagandet av Kanal 10 presenterar föreningen Kristen Media Sverige två stora förändringar – verksamheten i Älmhult har flyttats till Stockaryd och föreningen har beviljats 90-konto för sina insamlingar. Därtill har ett närmare samarbete med lokala församlingar inletts på prov.

älmhult tv nyheter medier kanal 10 ideell sektor anders wisth sävsjö

