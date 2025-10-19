Nyheter
Vapenvila verkar hålla trots attacker i Gaza
Israel angriper mål i Gaza och anklagar samtidigt Hamas för granatbeskjutning, trots att eldupphör råder. Men den bräckliga vapenvilan ser ändå ut att hålla, trots att anklagelser riktas från båda sidor om brott mot det slutna avtalet. Mellanösternexperten Anders Persson: Det här är en möjlig bild av framtiden i Gaza, där den här typen av attacker från båda sidor kommer att ske.
Det krigshärjade Rafah i södra Gazaremsan. Arkivbild från tidigare i år.
Jehad Alshrafi/AP/TT
Israels militär bekräftar på söndagen flygräder mot Rafah. Israel hävdar att anledningen är att stridande från terrorstämplade Hamas har avfyrat granater och använt sig av krypskyttar i områden som fortfarande kontrolleras av israelisk militär i enlighet med den inledande fasen i avtalet om vapenvila.