Nyheter

Vapenvila verkar hålla trots attacker i Gaza

Israel angriper mål i Gaza och anklagar samtidigt Hamas för granatbeskjutning, trots att eldupphör råder. Men den bräckliga vapenvilan ser ändå ut att hålla, trots att anklagelser riktas från båda sidor om brott mot det slutna avtalet. Mellanösternexperten Anders Persson: Det här är en möjlig bild av framtiden i Gaza, där den här typen av attacker från båda sidor kommer att ske.

Det krigshärjade Rafah i södra Gazaremsan. Arkivbild från tidigare i år.
Marc Skogelin/TT Marc Skogelin/TT
Publicerad Senast uppdaterad

Israels militär bekräftar på söndagen flygräder mot Rafah. Israel hävdar att anledningen är att stridande från terrorstämplade Hamas har avfyrat granater och använt sig av krypskyttar i områden som fortfarande kontrolleras av israelisk militär i enlighet med den inledande fasen i avtalet om vapenvila.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter utrikes

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning