Nytt upplägg för ALT under 2026 – och fortsatt dialog kring skav med Pingst
Relationerna till pastorsutbildningen uppe vid konferensen Pingst pastor
Ulrik Josefsson, rektor för ALT, berättade om pastorsutbildningens väg vidare på Pingst pastor.
Thomas Österberg
Frikyrkliga pastorsutbildningen ALT gör en nystart med ett nytt upplägg under 2026. Samtidigt fortsätter dialogen med pingströrelsen, där skaven har handlat om bibelsyn, pingstidentitet och vilka ledare som formas. Det framkom vid pågående konferensen Pingst pastor.