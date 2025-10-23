Nyheter
Palestinaaktivisterna fick professorn att ta bladet från munnen
Mårten Schultz: ”Jag kände en oro för min egen självcensur och det är något som jag aldrig varit med om tidigare”
Mårten Schultz, Professor i civilrätt Stockholms Universitet.
Rickard Kilström/Stockholms universitet
Det var när Mårten Schultz, professor i civilrätt, insåg att han var rädd för sin egen självcensur som han valde att ryta ifrån. Nu går han till hårt angrepp mot de Palestinaaktivister som gick rakt in på en föreläsning på Uppsala universitet för att sabotera.