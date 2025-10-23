Nyheter

Palestinaaktivisterna fick professorn att ta bladet från munnen

Mårten Schultz: ”Jag kände en oro för min egen självcensur och det är något som jag aldrig varit med om tidigare”

Mårten Schultz, Professor i civilrätt Stockholms Universitet.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Det var när Mårten Schultz, professor i civilrätt, insåg att han var rädd för sin egen självcensur som han valde att ryta ifrån. Nu går han till hårt angrepp mot de Palestinaaktivister som gick rakt in på en föreläsning på Uppsala universitet för att sabotera.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

israel-palestina-konflikten israel akademisk frihet nyheter uppsala

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning