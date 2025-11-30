Nyheter
Påven Leo XIV avstod från att be i Blå moskén på sin första utlandsresa
Bröt med tidigare påvars tradition och avvek från programordningen.
Påve Leo XIV och den ekumeniske patriarken Bartholomeus I efter en gudstjänst i Helige Georgs patriarkala kyrka i Istanbul, Turkiet, på lördagen.
Francisco Seco
Leo XIV är mitt uppe i sin allra första utlandsresa som påve. Han fullföljer därmed påve Franciskus planer på att besöka Turkiet och Libanon. Däremot gjorde han inte som sina företrädare i Blå moskén i Istanbul, där han avstod från att be i tystnad.