Påven Leo XIV avstod från att be i Blå moskén på sin första utlandsresa

Bröt med tidigare påvars tradition och avvek från programordningen. 

Påve Leo XIV och den ekumeniske patriarken Bartholomeus I efter en gudstjänst i Helige Georgs patriarkala kyrka i Istanbul, Turkiet, på lördagen.
Eva Janzon
Leo XIV är mitt uppe i sin allra första utlandsresa som påve. Han fullföljer därmed påve Franciskus planer på att besöka Turkiet och Libanon. Däremot gjorde han inte som sina företrädare i Blå moskén i Istanbul, där han avstod från att be i tystnad.

