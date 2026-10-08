Nyheter

PMU tackade nej till dubblad insamling för barn i Gaza

Tillbakavisar påstående från filantropen Roger Akelius om att ”anti­muslimska” åsikter i pingströrelsen skulle ligga bakom

Palestinska barn vid matudelning i Gaza.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad
Mångmiljardären och filantropen Roger Akelius erbjöd pingströrelsens biståndsorganisation PMU att dubbla insamlingarna av pengar till utsatta barn i Gaza. Men PMU valde att ställa sig utanför kampanjen, som skulle ske ihop med välgörenhetsstiftelsen Akelius Foundation.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning