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PMU tackade nej till dubblad insamling för barn i Gaza
Tillbakavisar påstående från filantropen Roger Akelius om att ”antimuslimska” åsikter i pingströrelsen skulle ligga bakom
Palestinska barn vid matudelning i Gaza.
Abdel Kareem Hana
Mångmiljardären och filantropen Roger Akelius erbjöd pingströrelsens biståndsorganisation PMU att dubbla insamlingarna av pengar till utsatta barn i Gaza. Men PMU valde att ställa sig utanför kampanjen, som skulle ske ihop med välgörenhetsstiftelsen Akelius Foundation.