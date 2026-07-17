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Polisen utreder om ”Gazaskylt” var förminskande av Förintelsen
Tjänstgörande polisman anmälde misstanke om hets mot folkgrupp efter pro-palestinsk demonstration
Palestinademonstranter använde en kopia av den skylt som förknippas med koncentrationslägret Auschwitz, men texten ”Arbeit macht frei” var utbytt mot ”Gaza”.
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Polisen ska utreda om Förintelsen uppenbart förminskades under en pro-palestinsk demonstration, där texten på en kopia av Auschwitz-skylten byttes ut mot ”Gaza”. En närvarande polisman anmälde efteråt misstanke om hets mot folkgrupp.