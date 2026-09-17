Nyheter
Så ska 250 miljoner i kapital i Pingst förvaltas – nytt beslut vid extra rådslag
Snabbt andra stadgebeslut vid extra rådslag gällande stora pengar
Ett extra rådslag inom Pingst FFS fattade i helgen ett andra stadgebeslut kring rörelsens cirka 250 miljoner kronor i aktier och värdepapper.
Fredrik Sandberg/TT, Thomas Österberg & Natanael Gindemo
Ett extra rådslag inom Pingst FFS fattade i helgen ett andra stadgebeslut kring rörelsens cirka 250 miljoner kronor i aktier och värdepapper. Det innebär att processen fortsätter att frigöra pengar till lokala församlingar samtidigt som trossamfundet Pingst framöver får hantera kapitalförvaltningen.