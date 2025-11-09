Så var Dagens jubileumsgala 

På söndagskvällen firade Dagen 80 år med storslagen jubileumsgala i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Följs direktrapportering från kvällen här.

20.20

Nu avrundar vi direktrapporteringen från Dagens jubileumsgala. Tack för att ni har följt kvällen här på Dagen.se.

20.16

Programmet på scenen lider mot sitt slut. Nu går kvällen över i tårtkalas för de hundratals gästerna.

20.06

Dagens musikjournalist Urban Thoms presenterar mottagaren av Utbultstipendiet 2025. Utöver äran innebär stipendiet ett diplom och därtill en check om 15 000 kronor.

– Förhoppningen är att det ska ge pristagaren en skjuts i karriären så att man ska våga ta ett steg framåt. Precis så har det visat sig bli i många fall. Ni kan ju fråga Samuel Ljungblahd, säger Urban Thoms.

Han läser vinnarmotiveringen:

– Med passion, målmedvetenhet och teknisk briljans utmanar årets stipendiat mångas föreställningar om hur nutida andlig musik bör låta. Stipendiatens uttrycksförmåga förenar musikalens storhet med kapellens innerlighet.

Sedan säger Thoms:

– Mina damer och herrar, klang och jubel och jubel för Victor Ternvall!

Ternvall, pianist, sångare, körledare och låtskrivare är alltså vinnare av Utbultstipendiet 2025.

20.03

Bandet Sylta med Johnny underhåller publiken med ett potpurri av sånger. Läs mer om bandet här.

Bandet Sylta Med Johnny underhåller publiken. Natanael Gindemo

19.55

Kvällens värdar Malin Aronsson och Daniel Wistrand bjuder publiken på sina bästa imitationer av flera kristna profiler: kulturprofilen Edward Blom, kardinalen Anders Arborelius, Equmeniakyrkans riksevangelist Britta Hermansson, statsministerfrun och prästen Birgitta Ed samt Pingst FFS föreståndare Pelle Hörnmark.

Imitationernas träffsäkerhet kan av förklarliga skäl inte återges i skrift, men läsaren får lita på påståendet att det hela föll i god jord hos publiken.

Daniel Wistrand bjuder på en Hörnmarkimitation. Natanael Gindemo

19.43

Roland Utbult, musiker och KD-politiker, bjuder på En sång inom migs – en Utbultklassiker från slutet av 1970-talet.

– Sjung med! uppmanar han publiken.

Regeringen är representerad på Dagens jubileumsgala genom socialminister Jakob Forssmed (KD), här intill Alf Svensson, tidigare mångårig partiledare för KD. Natanael Gindemo

19.40

Nu presenteras mottagaren av priset Årets ledare. Dagens innehållschef, Rickard Ringqvist, presenterar vinnaren: Ewa Bylander, Gullbrannagårdens vd och platschef.

Motiveringen lyder delvis: ”Med tydligt ledarskap och ett stort hjärta för sin personal har hon skapat en unik plats där hundratusentals människors från hela världen möts årligen, och där tron på ett naturligt sätt står i centrum.”

Motiveringen tar vidare fasta på det faktum att Ewa Bylander är mentor för unga ledare. Om sitt eget ledarskap säger hon, till publikens förtjusning:

– Jag tror att jag är ganska tydlig. Då är det ganska bra att jobba med en man som är lite otydlig.

Ewa Bylander, vd och platschef på Gullbrannagården, är mottagaren år utmärkelsen Årets ledare. Natanael Gindemo

19.35

På Rörstrandsgatan svänger det ånyo. Kören By Grace bjuder, under ledning av Daniel Stenbaek, på gospel.

19.28

Nu presenteras vinnaren av Året medmänniska. Dagens kulturreporter Josefin Lilja läser motiveringen:

– För att med stor lyhördhet ha hörsammat både Guds och en medmänniskans bön om hjälp i en krissituation, och för att med kunskap, varsamhet och vishet kommit med den hjälp som behövdes och som visade sig bli livsviktig.

Årets medmänniska är Mikael och Anda Svantesson, som räddade livet på vännen Ingemar Fast när denne hade fastnat i sin skogsmaskin. Den 72-årige Ingemar Fast var bara timmar från döden när makarna Svantesson räddade honom. Läs mer om det här.

Mikael och Anda Svantesson är mottagare av utmärkelsen Årets medmänniska. Natanael Gindemo

19.22

Galagästerna sjunger Carl Bobergs klassiska psalm O store Gud. Representanter från Läkarmissionen, partner till Dagens jubileumsgala, leder folkhavet i psalmen.

Sedan är det dags för de cirka 700 gästerna att stämma upp i Bill Whiters gamla 1970-talsdänga Lean on me. Från Filadelfiakyrkan kan rapporteras att det svänger. Stor sannolik råder för att taket strax lyfter.

19.14

Filadelfiakyrkans nytillträdde föreståndare Samuel Jonsson berättar om ett tidigt Dagenminne. På Lapplandsveckan, pingströrelsens årliga sommarkonferens utanför Lycksele, sålde han en sommar lösnummer av tidningen för en krona styck. Skämtsamt säger Jonsson att han med hjälp av Dagen således har byggt upp sitt kapital.

19.05

Roland Utbult, artist och kristdemokratisk riksdagsledamot, på sång. Efteråt presenterar han en av de nominerade till Utbultstipendiet 2025, som snart ska delas ut: Victor Ternvall. Även Ternvall bjuder på sång, tillsammans med kören By Grace.

19.00

Nu tillkännages mottagaren av priset Årets opinionsbildare. Dagens opinionsredaktör Frida Park säger:

– Årets opinionsbildare är Josefine de Gregorio!

Den kristna kulturskribenten, författaren och översättaren får priset bland annat för hon med sina texter ”öppnar tidigare kärvande dörrar till existentiella rum” och ”tillför ljus och luft till det offentliga samtalet”. Motiveringen lyder vidare: ”Hon talar med en röst som bottnar i både tro och liv, och det är ur den förankringen som hennes ortd får kraft och resonans.”

Eftersom Josefine de Gregorio själv inte i Stockholm välkomnas två ställföreträdare för henne upp på scenen. de Gregorio har ”det mest legitima av alla skäl” att inte vara närvarande på galan, säger Frida Park:

– Hon har precis fött sin tredje son.

Josefine de Gregorio, mottagare av priset Årets opinionsbildare. Natanael Gindemo

18.53

Nu talar Felicia Ferreira, tidningens Dagens chefredaktör och vd:



– Vilken glädje att få samlas i kväll – över 700 personer – för att fira 80 år av tro, ord och samhällsengagemang.

Vi lever, säger hon, i en tid av snabba nyhetsflöden och skarpa motsättningar.

– Dagen vill även framöver vara en tidning som står trygg i tron, öppen mot världen och modig i samtalet.

Fler än 700 gäster fyller Filadelfiakyrkan i Stockholm när Dagen firar 80 år. Arash Asadi

18.44

De cirka 700 gästerna reser sig och hurrar för 80-åringen. Ett fyrfaldigt leve ekar i Filadelfiakyrkans stora kyrksal, innan kören By Grace bjuder på ett nummer. Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan uppfördes för övrigt under ledning av samme Lewi Pethrus som grundade Dagen. Kyrkan invigdes 1930, och 15 år senare såg Dagen dagens ljus.

18.35

Galan har börjat! Nu skildras Dagens historia genom översiktliga nedslag i 1940-talet, 1950-talet och 1960-talet.

Därefter: 1970-tal – med Pelle Karlsson och Jesusrörelsen i spalterna –, 1980-talet – då Carola och Livets ord fyller spalterna –, och 1990-talet – ett årtionde med ekonomiska utmaningar för Dagen, som tidningen löser genom breddat ekumeniskt ägande. Dagen blir 1999 Nya Dagen – en allkristen tidning, under dåvarande chefredaktören Daniel Grahns ledning.

2000-talet präglas av terrorattackerna 11 september 2001, Knutbytragedin och Jesusmanifestationen.

2010-talet inleds med Arabiska våren. I mitten av decenniet: flyktingströmmen till Europa. 2020-talet präglas av bland annat Donald Trump, den artificiella intelligensens framfart i samhället och Jesustrenden.

18.25

Strax börjar festen! Fler än 700 gäster har slagit sig ned i Filadelfiakyrkan. Om ett par minuter står galans värdar Daniel Wistrand och Malin Aronsson, kända från podden Dagens människa, på scenen.