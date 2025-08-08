Nyheter

Storförlust för Human Bridge efter klädkaos

Fick rädda dotterbolag från konkurs

Human Bridges insamlingsboxar svämmade över av kläder under året.
Jonathan Newton
Reporter
Publicerad

Erikshjälpens och Läkarmissionens biståndsbolag Human Bridge gick med över 13 miljoner kronor i förlust förra året, enligt årsrapporten för 2024 som nu blivit offentlig. Bolaget har tvingats öka personalstyrkan med en tredjedel för att ta hand om alla textilier som vällt in – men har också fått gå in och rädda dotterbolaget Lindra AB från konkurs.  

