Storförlust för Human Bridge efter klädkaos
Fick rädda dotterbolag från konkurs
Human Bridges insamlingsboxar svämmade över av kläder under året.
Jörgen Sköld/Human Bridge
Erikshjälpens och Läkarmissionens biståndsbolag Human Bridge gick med över 13 miljoner kronor i förlust förra året, enligt årsrapporten för 2024 som nu blivit offentlig. Bolaget har tvingats öka personalstyrkan med en tredjedel för att ta hand om alla textilier som vällt in – men har också fått gå in och rädda dotterbolaget Lindra AB från konkurs.