Nyheter
Svartklädd marsch samlar svenska klimatrörelser – kyrkor har central roll
Avslutas med samling i Klara kyrka i Stockholm
Lena Bergström är evangelist inom Equmeniakyrkan med fokus på klimatnödläge, teologi och andlighet.
Lina Bronsson
15 organisationer står bakom årets Sorgmarsch över klimatet, bland annat Extinction Rebellion, Naturskyddsföreningen och Svenska Freds. I år har kyrkan fått en central roll – dels genom Equmeniakyrkans och Svenska kyrkans deltagande – dels genom att marschen avslutas med en samling i Klara kyrka.