Nyheter

Svartklädd marsch samlar svenska klimatrörelser – kyrkor har central roll

Avslutas med samling i Klara kyrka i Stockholm

Lena Bergström är evangelist inom Equmeniakyrkan med fokus på klimatnödläge, teologi och andlighet.
Albin Larsson
Printredaktör och reporter
Publicerad

15 organisationer står bakom årets Sorgmarsch över klimatet, bland annat Extinction Rebellion, Naturskyddsföreningen och Svenska Freds. I år har kyrkan fått en central roll – dels genom Equmeniakyrkans och Svenska kyrkans deltagande – dels genom att marschen avslutas med en samling i Klara kyrka.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

klimatet nyheter svenska kyrkan equmeniakyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning