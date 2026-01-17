Nyheter

Tonårspappa chartrar tåg för unga som vill vara med på Det räcker-galan

Petter Johansson från Eslöv vill bidra till att skingra mörkret genom att underlätta för Skåneungdomar att resa till Stockholm för galan

Petter Johansson tog initiativet till Skånetåget som plockar upp ungdomar som vill åka till till Det räcker-galan i Stockholm i slutet av januari
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

”Vågar Sebastian satsa mot våldet, så kan jag också.” Så tänkte tonårspappan Petter Johansson när han läste att Sebastian Stakset hyrt 3Arena för att dra en lans mot skjutvåldet. Sedan drog han i gång ”Skånetåget”, som kör ungdomar till galan den 31 januari.

