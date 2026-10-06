Nyheter

Tv-predikanten Jim Bakker död

Avslöjades med otrohet, satt i fängelse för bedrägeri och tog avstånd från framgångsteologi

Tv-evangelisten Jim Bakker på väg ut efter att ha deltagit i Billy Grahams begravning dem 2 mars 2018 i Charlotte, North Carolina.
Urban Thoms Reporter
Publicerad Senast uppdaterad
Den amerikanske tv-evangelisten Jim Bakker har avlidit. Under 1980- och 1990-talen gav han upphov till svarta rubriker då han i mångas ögon uppfyllde nidbilden av en falsk och girig tv-predikant. Efter en avtjänad fängelse­dom kom Bakker tillbaka som predikant, men då med en helt annan gudsbild.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter usa evangelikala

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning