Nyheter
Tv-predikanten Jim Bakker död
Avslöjades med otrohet, satt i fängelse för bedrägeri och tog avstånd från framgångsteologi
Tv-evangelisten Jim Bakker på väg ut efter att ha deltagit i Billy Grahams begravning dem 2 mars 2018 i Charlotte, North Carolina.
Chuck Burton, AP
Den amerikanske tv-evangelisten Jim Bakker har avlidit. Under 1980- och 1990-talen gav han upphov till svarta rubriker då han i mångas ögon uppfyllde nidbilden av en falsk och girig tv-predikant. Efter en avtjänad fängelsedom kom Bakker tillbaka som predikant, men då med en helt annan gudsbild.