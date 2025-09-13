Nyheter
Ungdomspastor fick nyckelroll när Charlie Kirks misstänkte mördare greps
Kontaktades av 22-åringens pappa som hört sin son erkänna
Utahs guvernör Spencer Cox meddelade vid en presskonferens fredag morgon att Charlie Cox misstänkte mördare är gripen. i mitten FBI-chefen Kash Patel
Lindsey Wasson/TT
Mindre än två dygn efter att den konservative kristne debattören Charlie Kirk fallit offer för en mördares kula på ett universitet i Utah, USA, kunde den misstänkte skytten gripas. En ungdomspastor som var vän till Tyler Robinsons familj förmedlade tipset till polisen.