Ungdomspastor fick nyckelroll när Charlie Kirks misstänkte mördare greps

Kontaktades av 22-åringens pappa som hört sin son erkänna

Utahs guvernör Spencer Cox meddelade vid en presskonferens fredag morgon att Charlie Cox misstänkte mördare är gripen. i mitten FBI-chefen Kash Patel
Urban Thoms
reporter
Mindre än två dygn efter att den konservative kristne debattören Charlie Kirk fallit offer för en mördares kula på ett universitet i Utah, USA, kunde den misstänkte skytten gripas. En ungdomspastor som var vän till Tyler Robinsons familj förmedlade tipset till polisen.

