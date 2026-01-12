Nyheter
”Vi fredar oss” var ärkebiskopens ord om Sverige i en orolig tid
Martin Modéus predikade på Folk och försvar, där han lyfte fram hur bön kan förena och att upprustningen i Sverige ytterst handlar om att vi bygger för fred
Andakt på Folk och försvar, med ärkebiskop Martin Modéus.
Mikael Stjernberg
Det går att satsa på försvaret och samtidigt planera för fred. Det menade ärkebiskop Martin Modéus, som använde frasen ”vi fredar oss” när han förklarade hur Sverige numera motvilligt rustar upp.