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Vigselförslaget ändrades i sista stund: ”Olyckligt”

Kritik från Posk • ”Vinklar texten på ett sätt som hela utskottet därmed fick svårt att stå bakom”

Kyrkomötets tillsyns- och uppdragsutskott diskuterade vigselmotionen under kyrkomötets första session i universitetshuset i Uppsala.
Arash Asadi byline
Arash Asadi Reporter
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I sista ögonblicket tillkom nya formuleringar i tillsyns- och uppdragsutskottets text om vigselmotionen – förslaget om att ingen präst i Svenska kyrkan längre ska få avstå från samkönade vigslar.

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