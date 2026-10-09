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Vigselförslaget ändrades i sista stund: ”Olyckligt”
Kritik från Posk • ”Vinklar texten på ett sätt som hela utskottet därmed fick svårt att stå bakom”
Kyrkomötets tillsyns- och uppdragsutskott diskuterade vigselmotionen under kyrkomötets första session i universitetshuset i Uppsala.
Magnus Aronson/Ikon OBS. bilden är ett montage
I sista ögonblicket tillkom nya formuleringar i tillsyns- och uppdragsutskottets text om vigselmotionen – förslaget om att ingen präst i Svenska kyrkan längre ska få avstå från samkönade vigslar.