Dagens integritetspolicy

Sist uppdaterad 19.04.2023

Introduktion

I detta dokument förklarar vi vilken information vi samlar in om dig. Uppgifterna vi samlar in är väl skyddade. Vi säljer inte och kommer inte att sälja informationen vidare.

Genom att samla in data om dig kan vi leverera den tjänsten som du har beställt. Oavsett om du är betalande eller icke betalande kund.

Denna integritetspolicy förklarar vilken typ av personlig information vi samlar in, om vi tar emot informationen från dig eller andra. Det förklarar också hur vi använder dem. Personlig information är all information som kan användas för att identifiera dig eller som vi kan länka till dig. Integritetspolicyn behandlar också vad du kan göra med de uppgifter vi samlar in. Du kan begära att få se vilken information vi lagrar och du kan begära att vi tar bort din information. Du kan göra detta via min sida eller kontakta kundtjänst. Information om ditt konto på “min sida” tillhandahålls av ditt användarnamn och lösenord.

Ansvarig

Det är Dagen genom dess vd som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktinformationen till Tidnings AB Nya Dagen:

Kungsholmstorg 5, Stockholm.

Telefonnummer: 08-619 24 00

Organisationsnummer: 556197-7025

Därför samlar vi in uppgifter

Dagen samlar in data, till exempel för att uppfylla skyldigheter som att tillhandahålla ett abonnemang (uppfylla ett avtal), leverera relevanta artiklar, mäta användning och visa relevanta annonser.

Vi samlar in följande information

Vi kommer vanligtvis att samla in information från dig när du registrerar dig som kund. Det kan vara namn, address, telefonnummer och e -post. Informationen samlas in automatiskt. Vi gör detta för att förstå hur du använder våra tjänster. Dagen tar hand om din information på ett säkert sätt enligt lag.

Vi samlar inte medvetet in information från barn under 16 år. Läs mer under rubriken Uppgifter om barn.

Informationen kan komma att lämnas ut till offentliga myndigheter. Läs mer under rubriken Utlämning av personuppgifter.

För att kunna leverera en bra produkt använder vi informationen för att kontakta dig. Läs mer under rubriken Kommunikation, marknadsföring och annonsering.

Information om dig och din användning av tjänsterna delas med andra företag i Mentor Medier för att kunna leverera den tjänst du har beställt

Uppfyllande av avtal

När du är prenumerant har vi ett avtal med dig som kund. Det är därför vi behöver information om dig. Om du ska få den tjänst du har beställt måste vi veta var den ska levereras och hur vi kan kontakta dig.

Berättigade intressen

Dagen omfattas av personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen 2016/679 och personuppgiftslagen vid behandlingen av personuppgifter. Detta säkerställer att du som konsument äger dina egna uppgifter och hindrar företag från att använda den för ändamål som inte är i ditt intresse. Vi har dock möjlighet att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att skydda våra legitima affärsintressen. Det är till exempel i vårt legitima intresse att utföra analyser och förbättra våra produkter. Vi kan också använda detta för att visa relevant innehåll och annonser på våra webbplatser och i appen, för administrativa eller juridiska ändamål samt för att upptäcka bedrägerier.

I de fall där vi behandlar personuppgifter på en laglig grund i ett legitimt intresse, är detta i de fall då belastningen för våra kunder inte överstiger fördelarna med att behandla personuppgifter.

Du kan vara säker på att Dagen behandlar dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och inom lagens krav.

Har du frågor om din personliga information? Kontakta kundtjänst på telefon 08-619 24 00

Du har rätt att begära åtkomst till och radera dina uppgifter. Kontakta i så fall kundtjänst per telefon 08-619 24 00

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Uppgifter du tillhandahåller till oss

Dagen behandlar uppgifter som du ger till oss till följd av att du blir kund hos oss. Detta sker till exempel på våra webbsidor vid beställning av olika typer av produkter, eller via telefon med kundcenter. Dagen behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Identifikationsinformation som till exempel namn.

som till exempel namn. Kontaktinformation som telefonnummer, adress och e-postadress.

som telefonnummer, adress och e-postadress. Finansiell information som kund- och produktavtal och transaktionsuppgifter.

Uppgifter om barn

Dagen vänder sig inte till barn under 16 år och har inte heller för avsikt att göra det. Även om besökande i alla åldrar kan navigera på våra webbsidor eller använda vår app, samlar vi inte medvetet in eller ber om personuppgifter från personer under 16 år utan vårdnadshavares samtycke. Om vi via föräldrar eller andra vårdnadshavare, eller på annat sätt upptäcker att ett barn under 16 år har registrerats på vår webbplats genom att använda falska uppgifter, kommer vi att stänga barnets konto och radera barnets personuppgifter från våra arkiv.

Utlämning av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till offentliga myndigheter, däribland skattemyndigheter och polisen, samt andra utomstående när detta följs av lagstadgad informationsskyldighet. Överföring av personuppgifter till Dagens personuppgiftsombud anses inte som utlämning.

Dagen kommer också att lämna ut personuppgifter till andra koncernbolag, om utlämning är nödvändig för att uppfylla styrnings-, kontroll- eller rapporteringskrav som stipuleras i lag eller är i enlighet med lagen

Information vi samlar in automatiskt

Vi samlar automatiskt in information om dig, som till exempel via Google Analytics, som hjälper oss förstå hur våra kunder använder tjänsterna vi erbjuder och vilket innehåll som skapar mest engagemang och läsning. Vi samlar in sådan information med hjälp av kakor (cookie) och liknande tekniker när du använder, loggar in på eller interagerar med oss via våra webbsidor eller vår app.

Vi kan till exempel samla in information om vilken typ av enhet du använder när du går in på våra webbsidor, operativsystem och version, din IP-adress, ungefärlig geografisk plats som angetts av din IP-adress, vilken webbläsare du använder, sidorna du besöker på våra webbplatser och hur du samverkar med innehållet som är tillgängligt på våra webbplatser.

Därför använder vi kakor

Vi använder kakor för att ge dig relevant information när du besöker vår webbplats. Vi kan till exempel lagra historiken över vilka annonser du har sett i din webbläsare och se vilka kategorier du har visat intresse för den senaste veckan.

Vi använder också lokal lagring för att förenkla och förbättra våra tjänster, ge dig relevant information när du besöker våra tjänster, mäta trafik och för att samla statistik.

Några av våra spårningar är helt avgörande för att du ska kunna navigera på våra webbplatser och använda deras funktioner. Utan dessa kakor fungerar inte våra tjänster som till exempel varukorgen på våra webbplatser, automatisk inloggning och rekommendationer av artiklar. Andra kakor går mer på prestation och de samlar in information om hur du använder våra webbplatser. Dessa uppgifter kan användas för att optimera vår webbplats och göra det enklare för dig att navigera.

Kakor för funktionalitet gör att våra webbplatser kan komma ihåg val du gör och anpassa upplevelsen för dig. Vi kan till exempel lagra din geografiska plats så att vi kan visa dig de webbsidor som är relevanta för ditt område.

Vi använder kakor för analys, t.ex. de som tillhandahålls av Google Analytics, för att ta reda på saker som hur länge besökande stannar kvar på våra webbplatser, vilka sidor de tycker är mest användbara och hur de kom till våra webbsidor.

Dessutom kan vi använda kakor från tredje part för att mäta och analysera användningen av webbsidorna och se beteendemönster för att:

Förenkla annonsstyrning.

Sätta ihop målgrupper för marknadsföringsändamål.

Förbättra webbsidornas funktionalitet.

Hur vi använder personuppgifter

Dagen använder uppgifterna för följande ändamål:

Leverera vår produkt/tjänst

Kundservice

Produktförbättringar

Säkerhet och tvistlösning

Affärsverksamhet

Kommunikation, marknadsföring och annonsering

Leverera produkten/tjänsten

Vi använder uppgifter för att kunna leverera, driva, stötta och förbättra Dagens produkter och tjänster och för att säkerställa en bra kundupplevelse. Denna praxis är nödvändig för att kunna uppfylla avtalet vi har med dig

Kundservice

Vi använder uppgifter för att svara på kundförfrågningar, som kan gälla ändringar av personuppgifter, ändring av abonnemang, ändring av betalningsmetod eller period och tekniskt användarstöd som till exempel är kopplat till inloggning. Denna praxis är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet vi har med dig och för att tjäna våra berättigade intressen.

Produktförbättringar

Vi använder uppgifter för statistiska syften för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster däribland att upprätthålla och förbättra våra produkters och tjänsters prestanda. Samt för att utveckla och lägga till nya funktioner eller möjligheter till exempel att använda felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktionerna. Vi använder sök och klick för att förbättra sökresultatens relevans och använda användningsuppgifter för att avgöra vilka nya funktioner som bör prioriteras. Denna praxis är nödvändig för att kunna tjäna våra berättigade intressen.

Målriktade annonser

Vi använder kakor för att visa dig riktade annonser. Beroende på vilka aktörer du har accepterat kakor ifrån kommer du att kunna se annonser baserade på till exempel intressen, historik eller geografisk position. Google Ad Manager är vårt annonseringssystem, och detta använder kakor för att ge annonsörer tillgång till relevanta målgrupper baserat på plats, historik eller intressen. Google skyddar din integritet i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Du kan hitta mer information om Googles sekretess här.

Om du vill inaktivera spårning i Google-annonser kan du göra det här.

När du använder vår webbplats kan auktoriserade tredje parter placera kakor.

Vi har tagit fram strikta riktlinjer för hur sådana aktörer kan samla in och använda data om våra besökare.

Säkerhet och tvistlösning

Vi använder uppgifter för att stärka våra digitala produkters- och kunders säkerhet, för att upptäcka bedrägerier, för att lösa tvister och för att tillämpa våra avtal. Denna praxis är nödvändig för att kunna tjäna våra berättigade intressen.

Affärsverksamheten

Vi använder uppgifter för att utveckla aggregerad analys- och företagsinformation som gör att vi kan bedriva verksamheten, skydda, fatta informerade beslut och rapportera verksamhetens resultat. Denna praxis är nödvändig för att kunna tjäna våra berättigade intressen.

Kommunikation, marknadsföring och annonsering

Vi använder uppgifterna vi samlar in, för att leverera och personligt anpassa vår kommunikation till dig. Vi kan till exempel kontakta dig via e-post eller annan form av elektronisk kommunikation för att informera dig om nya produkter eller uppdatera dig om ett kundserviceärende eller bjuda in dig att delta i en undersökning så länge du är kund hos oss.

Vilka system används för att samla in kakor

Genom att använda Dagen.se godkänner du att vi kan placera kakor i din webbläsare. I Dagen använder vi kakor för att lagra din inloggningsinformation så att du har direktåtkomst till allt ditt abonnemang ger dig. Kakor används också för att mäta användningen och förse dig med relevant innehåll och annonser.

Pixlar och andra liknande tekniker

Utöver kakor använder vi ibland små grafiska bilder så kallade “pixlar” (även kända som “web beacons”, “clear GIFs” eller “pixel tags”). Vi använder pixlar i e-postmeddelanden vi skickar till dig för att få veta om e-postmeddelandena har visats. Dagen delar till exempel information med Facebook med hjälp av samma teknik. På det sättet kan vi identifiera grupper med användare som använder våra sidor. Vi kan inte identifiera enskilda personer. Genom att dela informatioen med Facebook kan vi målrikta annonser på Facebook. Annonserna riktas mot olika användargrupper baserade på deras användarmönster och intressen, detta har blivit godkänt genom användarvillkoren (tredje parter) på Facebook..

Så styr du kakor från annonsörer och tredje parter

Listan nedan består av de vanligaste annonsverktygen. Därutöver kommer det att vara olika tredjepartsverktyg beroende på vilka annonser som laddas ner på våra sidor. Dagen kräver att alla dessa begränsar sin användning av uppgifter i enlighet med vår datapolicy för annonsörer. En rad aktörer låter dig också göra inställningar som begränsar uppgifterna som används för att visa dig annonser på sidor som youronlinechoices.com och youradchoices.com.

OBS: Alla begränsningar eller stopp av kakor kommer att minska våra webbsidors funktionalitet och kan leda till oönskade konsekvenser som att automatisk inloggning slutar fungera, rekommenderad läsning blir mindre relevant mm.

Möjlighet till inaktivering

Det finns också tjänster som är särskilt utformade för användare att hantera och blockera kakor och andra spårningsmekanismer, till exempel www.ghostery.com eller www.disconnect.me

Så kan du administrera kakor i webbläsaren

De flesta webbläsare är inställda så att de accepterar kakor automatiskt, men du kan själv ändra inställningarna så att de inte accepteras. Kom ihåg att detta kan leda till att våra webbsidor inte fungerar optimalt. Du kan till exempel behöva logga in på nytt varje gång.

Samma inställningar låter dig vanligtvis välja vilka webbsidor du tillåter kakor från, inklusive tredje part som är knutna till webbsidorna. Du kan också be om att bli meddelad varje gång en ny spårning lagras.

Så kan du radera kakor i olika webbläsare

Hur du går tillväga beror på din enhet och vilken webbläsare du använder:

Cookieinställningar i Internet Explorer

Cookieinställningar i Firefox

Cookieinställningar i Google Chrome

Cookieinställningar i Safari web och iOS.

Om du vill begränsa kakor som används för annonsering, kan du ladda ner en blank kaka (“opt-out cookie”) från våra olika annonspartner, eller använda egna lösningar som till exempel youronlinechoices.com.Så gör du för att använda våra webbsidor utan att lämna spår

Du kan öppna din webbläsare i “Inkognitoläge”. Detta gör du vanligtvis genom att högerklicka på webbläsarikonen och välja “Nytt Inkognitofönster” i Chrome, “Starta In-private-visning” i Explorer eller “Nytt privat fönster” i Firefox. På mobiltelefon/surfplatta (Android) kan du hålla in ikonen för att få upp motsvarande valmöjligheter, eller välja “privat” i webbläsare i Apple-produkter.

Dagen delar personlig information med ett fåtal andra

Information om dig och din användning av tjänsterna delas med andra företag i Mentor Medier för att ge dig relevant innehåll. Informationen används också för analytiska ändamål och för att förstå marknadstrender inom tjänsterna. I vissa fall delar vi också personuppgifter med andra företag, organisationer och individer utanför Dagen. Detta är främst för att kunna ge dig bättre och säkrare produkter och tjänster.

Här är de viktigaste exemplen:

När andra utför tjänster för vår räkning detta kan t.ex. vara när vi använder en tredje part för att utföra betalningstransaktioner, eller t.ex. verktyg från Google Analytics för att analysera användningen av våra tjänster. Dessa företag får inte använda denna information för något annat än att utföra tjänster åt oss.

När du ber oss att dela med andra. Om du till exempel beställer leverans av en papperstidning delar vi leveransinformation med distributören.

Av säkerhetsskäl för att skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt användarkonto kan våra onlinelösningar använda externa säkerhetstjänster baserade på personlig information.

Offentliga myndigheter kan i vissa fall kräva att vi lämnar information.

För att förhindra bedrägeri eller lösa tvister kan relevant information lämnas ut till parten i tvisten eller andra.

Alla som behandlar data för Dagen räkning regleras av ett databehandlaravtal. Du kan när som helst kontakta kundtjänst för att få en uppdaterad översikt över våra databehandlare.

Säkerhet, lagring och lagring av personlig information

Dagen handlar om att skydda din personliga information. Även om vi gör vad som förväntas av oss för att skydda den personliga information vi samlar in, är inga säkerhetssystem ogenomträngliga. Vi använder ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder och branschstandarder för att skydda din personliga information och för att förhindra att information om dig utsätts för stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Till exempel lagrar vi den personliga informationen du tillhandahåller i tekniska lösningar som har begränsad åtkomst och finns i kontrollerade anläggningar. Dessutom ser vi också till att våra tredjepartsleverantörer av datacenter har lämpliga säkerhetsåtgärder.

Du kan bara komma åt din kontoinformation och vår tjänst med ett individuellt användarnamn och lösenord. För att skydda sekretessen för din personliga information måste du hålla ditt lösenord hemligt och inte ge det till någon annan. Meddela oss omedelbart om du tror att ditt lösenord har missbrukats. Kom också ihåg att alltid logga ut och stänga din webbläsare när du avslutar en session. Observera att vi aldrig kommer att be dig att ange ditt lösenord.

Om du har frågor om säkerheten för dina personuppgifter kan du kontakta kundtjänst via telefon 08-619 24 00

Överföring

Personuppgifter som samlas in av Dagen, kan lagras och behandlas i ditt land eller i vilket annat land som helst där Dagen eller dess associerade företag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer är belägna eller bedriver verksamhet.

Dagen har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter när de överförs internationellt, till exempel genom att ha databehandlingsavtal och eventuellt tredjelandsavtal om det är utanför EU/EES. I de fall där Dagen lagrar data utanför EU / EES kommer vi att lämna information om detta i integritetspolicyn. Från och med 14/9-2021 gäller detta e-postadresser relaterade till nyhetsbrev som lagras krypterade på en server i USA.

Lagring av information

Dagen behåller dina personuppgifter så länge vi anser det nödvändigt för att du ska kunna använda webbplatsen och dina tjänster, för att tillhandahålla service till dig, för att följa det vid varje tidpunkt gällande regelverket (inklusive det som gäller lagring av dokument), för att lösa tvister och som i övrigt är nödvändigt för att ge oss möjlighet att bedriva vår verksamhet.

Alla personuppgifter vi samlar in kommer att omfattas av denna integritetspolicy och våra interna riktlinjer för vår lagring.

Dina rättigheter och valmöjligheter

Vi vill att du ska ha kontroll över hur vi använder dina personuppgifter.

Du kan be oss om en kopia av dina personuppgifter som vi har.

Du kan informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter, eller be oss korrigera några av personuppgifterna vi har om dig.

I vissa situationer kan du be oss radera, blockera eller begränsa personuppgifterna vi har om dig, eller invända mot de sätt vi använder dina personuppgifter på.

I vissa situationer kan du också be oss att skicka personuppgifterna du har gett oss, till en tredje part.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig, kan du ta kontakt med vårt kundcenter (telefon 08-619 24 00) eller logga in på Min sida. Du måste legitimera dig för att vi ska lämna ut eller radera uppgifter vi har lagrade om dig. Vi kommer att svara på förfrågningar om åtkomst till eller radering av dina personuppgifter så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

När vi använder dina personuppgifter med ditt föregående samtycke, kan du alltid återkalla ditt samtycke. När vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse eller i allmänhetens intresse, har du dessutom alltid rätt att motsätta dig sådan användning av dina personuppgifter.

Vi kommer att göra vårt bästa för att samarbeta med dig om att hitta en rimlig lösning på varje klagomål eller farhåga du kan ha angående vår användning av dina personuppgifter. Om du inte anser att vi kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller problem, har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen.

Preferenser för kommunikation, marknadsföring och annonsering

Du kan välja att avsluta abonnemang på alla massutskick av e-post från Dagen genom att följa länken under texten “Avregistrera”, som medföljer alla e-postmeddelanden du får. Vi respekterar ditt val och kommer att sluta skicka säljfrämjande e-post efter att du har avregistrerat dig.

Observera att vi oberoende av kommunikationsinställningarna kommer att fortsätta kommunicera med dig i samband med ändringar av villkor, leverans av produkter, avbrott i tjänsten eller annan viktig information.

Här kontaktar du oss

Om du har frågor om användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta kundtjänst på telefon 08-619 24 00.