Gästkrönika

Gustav II Adolf på dödsbädden i Lützen.

Dick Harrison:
Den svenske krigarkungen i fredens tjänst

Trots krigssymboler i Lützen stod fredsbudskapet i centrum      

Publicerad

Under dagarna kring den 6 november hade jag förmånen att få delta i något av det samtidigt mest svenska och mest osvenska man kan föreställa sig, inom ramen för våra offentliga ceremonier. Jag medverkade – först på ett heldagsseminarium i Halle och sedan i Lützen – vid högtidlighållandet av Gustav II Adolfs död på sistnämnda ort och av hans dotter Kristinas födelse (drottningen hade i år fyllt 400 år om hon ännu varit i livet).

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