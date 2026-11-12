Under dagarna kring den 6 november hade jag förmånen att få delta i något av det samtidigt mest svenska och mest osvenska man kan föreställa sig, inom ramen för våra offentliga ceremonier. Jag medverkade – först på ett heldagsseminarium i Halle och sedan i Lützen – vid högtidlighållandet av Gustav II Adolfs död på sistnämnda ort och av hans dotter Kristinas födelse (drottningen hade i år fyllt 400 år om hon ännu varit i livet).