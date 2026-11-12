Debatt | kyrkomötet
Kyrkomötet har fler frågor att lösa än vigselmotionen
Motion 76 är en av 89 motioner. Vad händer med de 88 övriga motionerna? skriver åtta kyrkomötesledamöter från Borgerlig kristen samverkan, BKS.
Det finns många fler och reella problem för kyrkomötet att diskutera och behandla, skriver åtta kyrkomötesledamöter från Borgerlig kristen samverkan (BKS).
Natanael Gindemo
I år är första året som den nya nomineringsgruppen BKS, Borgerlig kristen samverkan, är med i kyrkomötet. Vi är 21 ledamöter som tidigare hörde hemma i KR, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, och BA, Borgerligt alternativ. KR betonade kyrkans tro och församlingsliv medan BA med sin expertis inom förvaltning bidrog till sund och säker organisation. När vi nu samverkar utgör BKS en garant för helheten.