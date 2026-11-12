Kultur
”Att förlåta är ingen quick-fix – det vill vi understryka”
Bokaktuella Elise Lindqvist, 90, och Ruth Nordström, 50, vill stärka kvinnor – unga som gamla
Elise Lindqvist och Ruth Nordström är författare av boken ”Förankrad” – Det är en bok om vad som kan bära en människa när livet går sönder – och om hur kärleken kan få djupare rötter än skammen.
Natanael Gindemo
Det skiljer 40 år och 30 centimeter mellan dem. Den ena är chefsadvokat, den andra har varit hemlös. Ruth Nordström och Elise Lindqvist är utåt sett en udda duo – ändå tycks de vara en ”match made in heaven”. Nu ger de ut sin andra bok, ett slags testamente.