Kultur

”Att förlåta är ingen quick-fix – det vill vi understryka”

Bokaktuella Elise Lindqvist, 90, och Ruth Nordström, 50, vill stärka kvinnor – unga som gamla      

Elise Lindqvist och Ruth Nordström är författare av boken ”Förankrad” – Det är en bok om vad som kan bära en människa när livet går sönder – och om hur kärleken kan få djupare rötter än skammen.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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Det skiljer 40 år och 30 centimeter mellan dem. Den ena är chefsadvokat, den andra har varit hemlös. Ruth Nordström och Elise Lindqvist är utåt sett en udda duo – ändå tycks de vara en ”match made in heaven”. Nu ger de ut sin andra bok, ett slags testamente.

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